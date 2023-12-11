Події

17:11 11.12.2023

Швеція виділила Україні $133 млн на підтримку населення взимку - прем'єр

2 хв читати
Швеція виділила Україні $133 млн на підтримку населення взимку - прем'єр

Швеція передає Україні 1,4 мільярда крон ($133 млн), які, зокрема, підуть на підтримку населення в зимовий період.

Як повідомляють на сайті шведської суспільної телемовної організації SVG, новий пакет підтримки представив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр допомоги Йоган Форселл у понеділок.

"Наразі це найбільша підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні", - заявив Крістерссон на пресконференції.

З цього пакета 900 млн крон надійде до фонду Світового банку з відновлення України, який підтримує українську інфраструктуру енергетики, житла, охорони здоров'я і транспорту. Крім того, гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, підуть на закупівлю обігрівачів та енергетичного обладнання. За словами Форселла, саме з таким запитом до Швеції звернулася українська сторона.

Він також обвинуватив РФ у проведенні "енергетичного тероризму" проти України. "Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб гарантувати, що цивільному населенню, яке й без того зазнало серйозних випробувань, доведеться ще важче. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні і побудувати нове, і відновити зруйноване", - заявив Форсселл.

Водночас Крістерссон попередив про наслідки, якщо країни ЄС не зможуть домовитися про розширений довгостроковий бюджет на саміті поточного тижня в Брюсселі. "Я все ще сподіваюся, що все вийде. Але я хочу наголосити, що ми не говоримо про звичайні європейські розбіжності, які в нас інколи виникають, тому що тоді у вас просто буде ще одна зустріч пізніше, а це матиме величезні наслідки, якщо ми не домовимося", - сказав він.

 

Теги: #швеція #фіндопомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 08.12.2023
Триває плідна двостороння робота щодо передачі Україні літаків Gripen - Міноборони

Триває плідна двостороння робота щодо передачі Україні літаків Gripen - Міноборони

10:35 07.12.2023
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу на $1 млрд

Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу на $1 млрд

17:21 05.12.2023
Україна отримала $37,4 млрд зовнішнього фінансування за 11 місяців - Шмигаль

Україна отримала $37,4 млрд зовнішнього фінансування за 11 місяців - Шмигаль

16:21 05.12.2023
Умєров поінформував головкома ЗС Швеції про реформи в міністерстві

Умєров поінформував головкома ЗС Швеції про реформи в міністерстві

15:40 05.12.2023
ЄК дотримується своєї пропозиції про допомогу Україні в EUR50 млрд, чекає на рішення Ради ЄС - представник

ЄК дотримується своєї пропозиції про допомогу Україні в EUR50 млрд, чекає на рішення Ради ЄС - представник

10:16 05.12.2023
Велика Британія внесе GBP20 млн у створений MIGA фонд SURE для страхування інвестицій в Україну

Велика Британія внесе GBP20 млн у створений MIGA фонд SURE для страхування інвестицій в Україну

17:28 30.11.2023
Країни ЄС погодили пакет фінансової підтримки для України в EUR50 млрд - ЗМІ

Країни ЄС погодили пакет фінансової підтримки для України в EUR50 млрд - ЗМІ

16:10 29.11.2023
Аванс ЄС за Ukraine Facility на початку 2024 р. може становити EUR7 млрд - заступник міністра економіки

Аванс ЄС за Ukraine Facility на початку 2024 р. може становити EUR7 млрд - заступник міністра економіки

14:43 29.11.2023
ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні

ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні

16:28 25.11.2023
Литва додатково виділяє EUR2 млн на програму "Зерно з України" та розвиватиме коридор через Балтику - прем'єр

Литва додатково виділяє EUR2 млн на програму "Зерно з України" та розвиватиме коридор через Балтику - прем'єр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перевізники Словаччини заблокували ПП "Вишнє - Нємецке" - Держприкордонслужба України

Зеленський подякував Великій Британії та Норвегії за створення нової Коаліції морських сил

На вулиці Лютеранській у центрі Києва обвалилася опорна стіна, загинула людина

Польські перевізники припинили блокаду перед ПП "Дорогуськ - Ягодин"

Блокаду пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" завершено - Кубраков

ОСТАННЄ

Перевізники Словаччини заблокували ПП "Вишнє - Нємецке" - Держприкордонслужба України

Фільми Скорсезе і Нолана номіновані на премію "Золотий глобус"

Зеленський подякував Великій Британії та Норвегії за створення нової Коаліції морських сил

Через обвалення підпірної стіни на вул. Лютеранській у Києві троє постраждалих, відкрито провадження - прокуратура

ЄС запровадив санкції стосовно 6 осіб і 5 організацій за постачання Іраном дронів РФ у її агресивній війні проти України

Оголошено прийом заявок на участь у проєкті "UREHERIT: архітектори для спадщини в Україні"

На вулиці Лютеранській у центрі Києва обвалилася опорна стіна, загинула людина

ЦАХАЛ повідомляє про загибель понад 100 ізраїльських військових під час військової операції в Секторі Гази

У Херсонській громаді під обстрілом 1 людина загинула, 3 поранені

Польські перевізники припинили блокаду перед ПП "Дорогуськ - Ягодин"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА