Перевізники Словаччини заблокували ПП "Вишнє - Нємецке" - Держприкордонслужба України

Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє - Нємецке", повідомила Держприкордонслужба України в понеділок.

"Таку інформацію передали о 16:10 словацькі прикордонники. Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним зі словацьким "Вишнє - Нємецке", в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1 263 вантажівки. Пропуск легкових автомобілів і автобусів здійснюється у штатному режимі.