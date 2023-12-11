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17:01 11.12.2023

Перевізники Словаччини заблокували ПП "Вишнє - Нємецке" - Держприкордонслужба України

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Перевізники Словаччини заблокували ПП "Вишнє - Нємецке" - Держприкордонслужба України

Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє - Нємецке", повідомила Держприкордонслужба України в понеділок.

"Таку інформацію передали о 16:10 словацькі прикордонники. Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним зі словацьким "Вишнє - Нємецке", в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1 263 вантажівки. Пропуск легкових автомобілів і автобусів здійснюється у штатному режимі.

 

Теги: #блокада #кордон #словаччина #держприкордонслужба

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