Через обвалення підпірної стіни на вул. Лютеранській у Києві троє постраждалих, відкрито провадження - прокуратура

Одна людина загинула і троє шпиталізовані з травмами, отриманими внаслідок обвалення підпірної стіни на вул. Лютеранській у центрі Києва в понеділок, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"11 грудня 2023 року під час проведення будівельних робіт з капітального ремонту підпірної стіни по вул. Лютеранській стався обвал конструкції. Внаслідок отриманих травм один з робітників загинув на місці, ще трьох госпіталізовано до лікарні", - ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України). У межах провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та одного постраждалого внаслідок обвалення під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту в Печерському районі Києва.