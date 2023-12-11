На вулиці Лютеранській у центрі Києва обвалилася опорна стіна, загинула людина

Одна людина загинула і ще одна дістала травми внаслідок обвалу під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту в Печерському районі Києва, повідомляють у телеграм-каналі міської військової адміністрації.

"Останнього госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні. Зараз проводяться роботи з розбору завалу", - написав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в телеграмі у понеділок.

Як видно з фотографій із місця події, інцидент стався на ділянці на вул. Лютеранській між будинками №3 і №7/10 за 100 м від Хрещатика. На ній відсутня капітальна споруда, розташована прибудинкова територія сусідніх будинків і ростуть зелені насадження, водночас рівень ґрунту на ділянці вищий за дорогу на 1-2 метри. Ділянка була відокремлена від вулиці цегляною опорною стіною з металевою огорожею, які обвалилися безпосередньо на тротуар.