Події

15:18 11.12.2023

ЦАХАЛ повідомляє про загибель понад 100 ізраїльських військових під час військової операції в Секторі Гази

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ЦАХАЛ повідомляє про загибель понад 100 ізраїльських військових під час військової операції в Секторі Гази

Під час наземної операції в Секторі Гази загинули понад 100 ізраїльських військовослужбовців, майже 600 дістали поранень, повідомляє в понеділок The Times of Israel з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У ЦАХАЛ повідомили, що станом на понеділок з моменту початку наземної операції в Секторі Гази наприкінці жовтня загинули 104 військових. Також 582 військовослужбовці дістали поранень. Серед них 133 важко поранених, 218 із пораненнями середнього ступеня тяжкості та 231 із легкими пораненнями.

Загалом із 7 жовтня 433 військових загинули і 1 645 дістали поранень різного ступеня тяжкості.

7 жовтня радикальне угруповання ХАМАС, що базується в Секторі Гази, здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС.

Теги: #ізраїль #цахал

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