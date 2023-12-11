Голова Дорогуська розпустить протест польських перевізників - лідер протестувальників

Голова гміни Дорогуськ, розташованої на кордоні з Україною біля найбільшого пункту пропуску вантажних машин "Ягодин-Дорогуськ", розпустить акцію протесту польських перевізників у понеділок, повідомив лідер протестувальників Рафал Меклер.

"Із Дорогуська нам зателефонували і сказали, що близько 13:00 глава гміни (wójt) розпустить акцію протесту",- написав Меклер на своїй сторінці в X (Twitter).

Він стверджує, що українську сторону напередодні було попереджено про відкликання дозволу на протест.

Як повідомлялося, через протест польських перевізників, який розпочався 6 листопада, на прикордонних переходах "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягали 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%. З 23 листопада блокада українсько-польського кордону поширилася на прикордонний перехід "Шегині - Медика".

Організатори блокади, які вимагають скасувати запроваджений з війною "транспортний безвіз" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, акція триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах уже є дозволи щодо її продовження до лютого. Водночас українська сторона сподівається на розблокування кордону після приходу до влади в Польщі нового уряду під керівництвом Дональда Туска.

За даними Держмитслужби, сумарний експорт автотранспортом з України в листопаді знизився на 26,7% - до 783 тис. тонн, тоді як імпорт - на 23,5%, до 967,1 тис. тонн. Зокрема, експорт через Польщу впав на 39,3% - до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт - на 44,6%, до 511,6 тис. тонн.