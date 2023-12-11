Події

13:42 11.12.2023

Київ і Братислава обговорили можливість постачання нафти до Словаччини через термінал в Одесі

1 хв читати

Перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко та віцепрем'єр із відновлення, стійкості та використання єврофондів Словаччини Петер Кмец (Peter Kmec) обговорили можливість постачання нафти через трубопровід Одеса-Броди.

"Ми обговорили ситуацію на прикордонних переходах, двосторонню торгівлю, промислове співробітництво, енергетику. Ми надихнулися реалізованим проєктом із постачання нафти через Україну в Словаччину через портовий термінал і трубопровід з Одеси", - написала Свириденко у X (Twitter).

За її словами, Україна також зацікавлена в наданні Словаччині послуг зі зберігання природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ).

У рамках візиту української делегації гендиректор "Укртранснафти" Володимир Цепенда зустрівся з представником оператора словацької ділянки нафтопроводу "Дружба" - головою ради директорів Transpetrol Мартіном Ружинським.

Згідно з повідомленням українського оператора, сторони підбили підсумки співпраці у 2023 році та обговорили плани щодо організації транспортної роботи на наступний рік.

"Підсумки року свідчать про злагоджену взаємодію із нашими європейськими партнерами. Ми хочемо втримати цей результат і надалі, тож обговорили всі питання стосовно транспортування нафти у 2024 році, зокрема режими перекачки нафтопроводом "Дружба", - наводяться в повідомленні слова Цепенди. 

Теги: #нафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:04 24.11.2023
Грецькі судноплавні компанії відмовляються від перевезення російської нафти

Грецькі судноплавні компанії відмовляються від перевезення російської нафти

20:21 26.10.2023
Зеленський заявив про необхідність зниження цінової стелі на російську нафту та посилення механізмів її забезпечення

Зеленський заявив про необхідність зниження цінової стелі на російську нафту та посилення механізмів її забезпечення

20:55 12.10.2023
Зеленський подякував США за санкції проти компаній, які порушували встановлену у світі стелю на ціну російської нафти

Зеленський подякував США за санкції проти компаній, які порушували встановлену у світі стелю на ціну російської нафти

17:04 11.10.2023
ДТЕК до кінця місяця планує пробурити першу у своїй історії нафтову свердловину - СЕО

ДТЕК до кінця місяця планує пробурити першу у своїй історії нафтову свердловину - СЕО

12:15 01.09.2023
Повідомлено про підозру 5 учасникам міжрегіональної злочинної групи, яка організувала розкрадання нафти з трубопроводу

Повідомлено про підозру 5 учасникам міжрегіональної злочинної групи, яка організувала розкрадання нафти з трубопроводу

14:42 07.08.2023
Ціни на нафту опускаються на тлі зміцнення долара, Brent - $85,42 за барель

Ціни на нафту опускаються на тлі зміцнення долара, Brent - $85,42 за барель

12:30 16.05.2023
ЄС має протидіяти постачанням з Індії палива, виготовленого з російської нафти, - Боррель

ЄС має протидіяти постачанням з Індії палива, виготовленого з російської нафти, - Боррель

20:01 15.05.2023
В Україні хочуть сформувати мінімальний запас нафти і нафтопродуктів на основі 3-відсоткових часток учасників ринку від обсягів реалізації - законопроєкт

В Україні хочуть сформувати мінімальний запас нафти і нафтопродуктів на основі 3-відсоткових часток учасників ринку від обсягів реалізації - законопроєкт

15:26 12.05.2023
У ЄС запропонували офіційно заборонити постачання нафти РФ нафтопроводом "Дружба" до ФРН і Польщі - ЗМІ

У ЄС запропонували офіційно заборонити постачання нафти РФ нафтопроводом "Дружба" до ФРН і Польщі - ЗМІ

11:29 25.04.2023
Група Єрмака-Макфола пропонує знизити прайс-кеп для нафти з РФ до $45/барель

Група Єрмака-Макфола пропонує знизити прайс-кеп для нафти з РФ до $45/барель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДТЕК повернув світло у 120 знеструмлених унаслідок нічної атаки росіян приватних будинків Дарницького району Києва

Кулеба: Боротьба за рішення розпочати з Україною переговори про членство триватиме до останньої хвилини саміту ЄС 14-15 грудня

Втрати окупантів на сході України перевищують українські у вісім разів - Сирський

Кулеба: Якщо в ЄС не буде єдності, це матиме катастрофічні наслідки, але не підірве процесу розширення - Україна буде членом ЄС

Через нічну атаку відключено низку споживачів у Києві, загалом через різні причини без світла майже 500 населених пунктів України - Міненерго

ОСТАННЄ

ДТЕК повернув світло у 120 знеструмлених унаслідок нічної атаки росіян приватних будинків Дарницького району Києва

Кулеба: Боротьба за рішення розпочати з Україною переговори про членство триватиме до останньої хвилини саміту ЄС 14-15 грудня

Мокрий сніг і дощ очікуються по всій Україні найближчими днями, на дорогах ожеледиця

Втрати окупантів на сході України перевищують українські у вісім разів - Сирський

Глава МЗС Кулеба задекларував 1,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1,3 млн грн доходів за 2022 рік

Окупанти обстріляли адмінбудівлю в Херсоні, без постраждалих - ОВА

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 4 прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях, без жертв

Кулеба: Якщо в ЄС не буде єдності, це матиме катастрофічні наслідки, але не підірве процесу розширення - Україна буде членом ЄС

Боррель вважає, що не час скорочувати підтримку України

За час війни декларація Стефанчука змін не зазнала

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА