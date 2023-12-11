Київ і Братислава обговорили можливість постачання нафти до Словаччини через термінал в Одесі

Перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко та віцепрем'єр із відновлення, стійкості та використання єврофондів Словаччини Петер Кмец (Peter Kmec) обговорили можливість постачання нафти через трубопровід Одеса-Броди.

"Ми обговорили ситуацію на прикордонних переходах, двосторонню торгівлю, промислове співробітництво, енергетику. Ми надихнулися реалізованим проєктом із постачання нафти через Україну в Словаччину через портовий термінал і трубопровід з Одеси", - написала Свириденко у X (Twitter).

За її словами, Україна також зацікавлена в наданні Словаччині послуг зі зберігання природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ).

У рамках візиту української делегації гендиректор "Укртранснафти" Володимир Цепенда зустрівся з представником оператора словацької ділянки нафтопроводу "Дружба" - головою ради директорів Transpetrol Мартіном Ружинським.

Згідно з повідомленням українського оператора, сторони підбили підсумки співпраці у 2023 році та обговорили плани щодо організації транспортної роботи на наступний рік.

"Підсумки року свідчать про злагоджену взаємодію із нашими європейськими партнерами. Ми хочемо втримати цей результат і надалі, тож обговорили всі питання стосовно транспортування нафти у 2024 році, зокрема режими перекачки нафтопроводом "Дружба", - наводяться в повідомленні слова Цепенди.