Події

11:03 11.12.2023

Через нічну атаку відключено низку споживачів у Києві, загалом через різні причини без світла майже 500 населених пунктів України - Міненерго

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Через нічну атаку відключено низку споживачів у Києві, загалом через різні причини без світла майже 500 населених пунктів України - Міненерго

Нічна повітряна атака російських агресорів призвела до відключення світла 120 споживачам Києва, через бойові дії, технічні причини й негоду знеструмлений 491 населений пункт України, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його пресрелізом у понеділок, у столиці триває огляд пошкоджених об'єктів.

Загалом обмеження електропостачання та запровадження графіків відключень побутових споживачів не застосовується і не передбачається в жодній з областей.

Унаслідок обстрілів знеструмлені 113 населених пунктів у Донецькій області, 63 - у Запорізькій, 47 - у Херсонській, 12 - у Чернігівській.

Крім того, в Запорізькій області через технічні причини без електроенергії 28 населених пунктів, через негоду в Кіровоградській - сім, у Тернопільській - 16.

У Сумській області під час ворожого обстрілу в одному з прикордонних із Росією районів пошкоджено ввідний газопровід, що призвело до відключення споживачів. У Харківській області внаслідок бойових дій пошкоджено розподільчий сталевий підземний газопровід - без газопостачання понад 1 тис. клієнтів.

Теги: #знеструмлення

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