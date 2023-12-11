У Херсонській області через російські обстріли за добу двоє людей дістали поранення

Окупанти продовжують масовані обстріли Херсонської області, через російську агресію за минулу добу 2 людини дістали поранення, повідомив оперативну інформацію голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 435 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 2 людини отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад і медичний заклад у Херсоні.