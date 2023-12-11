На Харківщині не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів за добу

Минулої доби ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 18 населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, крім того, окупанти завдали авіаударів по околицях Петропавлівки, Піщаного, Первомайського, Чернещини та Дружелюбівки, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждалих протягом доби не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Курилівки виникла пожежа, було пошкоджено 4 гаражі та приватний будинок.