Події

08:25 11.12.2023

ЗС України утримують позиції на лівобережжі Херсонської області

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ЗС України утримують позиції на лівобережжі Херсонської області

Українські війська 10 грудня продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області, зокрема ЗСУ зберігають позиції на східному березі Дніпра і завдають ударів по російських позиціях у цьому районі, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що бої біля с. Кринки (30 км на північний схід від Херсона) тривають, і зберігаються високі темпи українських операцій у цьому районі.

В огляді також сказано, що українські сили захопили нові позиції на острові Великий Потьомкін (на північний захід від Херсона), за оцінками ISW, ЗСУ вже контролюють весь острів.

Разом із тим, росіяни намагаються накривати вогнем позиції ЗСУ. За даними ISW, підрозділи російського 28-го мотострілецького полку (70-та мотострілецька дивізія, 18-та загальновійськова армія) завдають ударів по українських позиціях на островах річки Дніпро.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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