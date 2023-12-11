Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів і 19 танків

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів, 19 танків, 31 бронемашину, 6 артсистем, 18 безпілотників, 19 одиниць авто і спецтехніки супротивника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 339850 (+1030) осіб, танків - 5655 (+19) од, бойових броньованих машин - 10560 (+31) од, артилерійських систем - 8070 (+6) од, РСЗВ - 919 (+0) од, засоби ППО - 605 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6154 (+18), крилаті ракети - 1586 (+0), кораблі / катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10636 (+13) од, спеціальна техніка - 1168 (+6)" - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.