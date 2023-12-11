Події

06:17 11.12.2023

Чотири людини постраждали в Дарницькому районі Києва внаслідок ракетної атаки вночі

1 хв читати
Чотири людини постраждали в Дарницькому районі Києва внаслідок ракетної атаки вночі

У ніч на 11 грудня через ракетну атаку ворога четверо людей постраждали в Дарницькому районі, медики надали їм допомогу на місці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Чотири людини - усі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - додав Кличко.
 

Теги: #україна #київ #удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:12 11.12.2023
У Київській області, за попередніми даними, силами ППО знищено вісім ворожих цілей

У Київській області, за попередніми даними, силами ППО знищено вісім ворожих цілей

05:08 11.12.2023
У столиці внаслідок ракетного обстрілу є постраждалі, у Дарницькому районі чоловік дістав осколкові поранення

У столиці внаслідок ракетного обстрілу є постраждалі, у Дарницькому районі чоловік дістав осколкові поранення

03:27 11.12.2023
Блінкен попереджає, що пакет допомоги з боку США "абсолютно життєво важливий" для України

Блінкен попереджає, що пакет допомоги з боку США "абсолютно життєво важливий" для України

02:36 11.12.2023
Зеленський зустрівся з представниками української громади в Аргентині та закликав об'єднатися всіх українців у Латинській Америці

Зеленський зустрівся з представниками української громади в Аргентині та закликав об'єднатися всіх українців у Латинській Америці

02:05 11.12.2023
Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні більше можливостей, більше захисту, більше сили - Зеленський

Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні більше можливостей, більше захисту, більше сили - Зеленський

00:48 11.12.2023
Окупанти за минулу добу обстріляли п'ять громад Сумської області

Окупанти за минулу добу обстріляли п'ять громад Сумської області

23:51 10.12.2023
Словацькі перевізники з 11 грудня відновлять блокування українських фур на ПП "Вишнє-Нємецьке-Ужгород"

Словацькі перевізники з 11 грудня відновлять блокування українських фур на ПП "Вишнє-Нємецьке-Ужгород"

23:19 10.12.2023
Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм

Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм

22:56 10.12.2023
Зеленський завтра розпочне робочий візит до США і зустрінеться з Байденом 12 грудня

Зеленський завтра розпочне робочий візит до США і зустрінеться з Байденом 12 грудня

22:30 10.12.2023
Україна ініціює Agressor Refunds і включення такого механізму до Паризької угоди

Україна ініціює Agressor Refunds і включення такого механізму до Паризької угоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили ППО вночі знищили всі 18 ударних БПЛА і вісім балістичних ракет, які атакували Україну

Зеленський зустрівся з представниками української громади в Аргентині та закликав об'єднатися всіх українців у Латинській Америці

Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні більше можливостей, більше захисту, більше сили - Зеленський

Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм

Зеленський завтра розпочне робочий візит до США і зустрінеться з Байденом 12 грудня

ОСТАННЄ

Сили ППО вночі знищили всі 18 ударних БПЛА і вісім балістичних ракет, які атакували Україну

11 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленський завтра розпочне робочий візит до США і зустрінеться з Байденом

Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами за тиждень впала на 42,8

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у жовтні зросла на 51,8 тис. - Євростат

РФ атакує ударними БПЛА відразу кілька південних областей - Повітряні сили ЗСУ

Евакуацію з Гази успішно завершено, з небезпечної зони повернули понад триста громадян України

Українські ракетники за добу вдарили по трьох районах скупчення сил противника

На фронті за добу було 82 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 39 атак противника

Російські війська здійснили два ракетні, 33 авіаційні удари, а також 29 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА