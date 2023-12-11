Чотири людини постраждали в Дарницькому районі Києва внаслідок ракетної атаки вночі

У ніч на 11 грудня через ракетну атаку ворога четверо людей постраждали в Дарницькому районі, медики надали їм допомогу на місці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Чотири людини - усі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - додав Кличко.

