Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Буенос-Айресі з новообраним президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм.

"Зустрівся з Хав'єром Мілеєм і привітав його з офіційним вступом на посаду Президента Аргентини", - написав він у Телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Сьогодні на площах і вулицях Буенос-Айреса дуже часто звучало слово "свобода" - libertad. І це об'єднує нас - Україну та Аргентину. Ми справді цінуємо свободу, ми справді її захищаємо, і ми справді готові зміцнювати свободу разом", - наголосив Зеленський під час зустрічі з Хав'єром Мілеєм.