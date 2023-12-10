Події

23:19 10.12.2023

Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм

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Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм

 Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Буенос-Айресі з новообраним президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм.

"Зустрівся з Хав'єром Мілеєм і привітав його з офіційним вступом на посаду Президента Аргентини", - написав він у Телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Сьогодні на площах і вулицях Буенос-Айреса дуже часто звучало слово "свобода" - libertad. І це об'єднує нас - Україну та Аргентину. Ми справді цінуємо свободу, ми справді її захищаємо, і ми справді готові зміцнювати свободу разом", - наголосив Зеленський під час зустрічі з Хав'єром Мілеєм.

Теги: #аргентина #україна #зеленський

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