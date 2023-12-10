Зеленський завтра розпочне робочий візит до США і зустрінеться з Байденом 12 грудня

Завтра, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки, де він зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом і проведе низку зустрічей та переговорів, повідомляє пресслужба Офісу Президента в неділю ввечері.

"Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору і в зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі Офісу.

Зазначається, що серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонного співробітництва України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав наступного року.

Як повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, зустріч двох президентів планується у вівторок, 12 грудня.

"Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня, щоб наголосити на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці народу України в його захисті від жорстокого вторгнення Росії", - написала вона в соцмережі X (Twitter).