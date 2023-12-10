Україна ініціює Agressor Refunds і включення такого механізму до Паризької угоди

Україна пропонує спільно з міжнародним співтовариством розробити Agressor Refunds - механізм відшкодування агресором шкоди, заподіяної навколишньому середовищу і клімату внаслідок збройних конфліктів, заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець на пресконференції на полях СОР28 у неділю.

"Викиди парникових газів під час війни мають бути відповідальністю саме ініціатора такої війни. Поки світ намагається знизити карбоновий слід на планеті, росія щодня знищує ці прагнення десятиліть", - зазначив Стрілець.

За його словами, викиди парникових газів від війни в Україні вже перевищують викиди Австрії: якщо рік тому їх оцінювали в 97 млн тонн, то сьогодні - вже в 150 млн тонн.

Рік тому площа згорілих українських лісів становила 25,8 тис. га, а зараз в Україні спалено стільки лісів, скільки має Чорногорія, потенціал поглинання парникових газів українськими лісами через це скорочується щорічно на 175 тис. тонн СО2екв., додав міністр.

Заступник міністра Євген Федоренко на полях СОР28 під час міністерської зустрічі Коаліції клімату та чистого повітря (CCAC) наголосив, що через збройну агресію Росії в Україні додаткові викиди CO2 вже оцінюються в $10 млрд.

Водночас він підкреслив, що Україна продовжує виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання і не відмовляється від своїх кліматичних цілей.

Федоренко уточнив, що цього року темою зустрічі стали питання фінансування майбутніх ініціатив зі скорочення викидів SLCP, тобто нетривало існуючих забруднювачів довкілля, таких як метан, які посідають друге місце після СО2 за впливом на зміну клімату.

Заступник міністра повідомив, що, незважаючи на війну, Україна взяла на себе зобов'язання й ухвалила План заходів зі скорочення викидів метану Global Methane Pledge, плануючи до 2030 року їх на 30%.

"Також ми продовжуємо впроваджувати євроінтеграційні реформи, які дадуть змогу українським підприємствам-забруднювачам модернізуватися, ми рухаємося до принципів циркулярної економіки та зеленого розвитку", - зазначив Федоренко.