Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у жовтні зросла на 51,8 тис. - Євростат

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС на кінець жовтня 2023 року мали 4 млн 238,01 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року, повідомляє Євростат.

"Порівняно з кінцем вересня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС зросла в усіх країнах ЄС, окрім Данії, де вона знизилася на 4,5% (-1 700 осіб). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 465; +1,7%), Чехії (+6 490; +1,8%) і Нідерландах (+4 005; +3,0%)", - зазначає статистичне відомство.

У жовтні приріст становив 1,2%, або 51,8 тис. осіб, порівняно з 0,8% у вересні, 1% у серпні, по 1,1% у липні та червні і 1,4-1,3% у травні та квітні. Усі ці сім місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині - сумарно понад 150 тис. осіб, за якою йде Чехія - 53,8 тис.

Згідно з даними Євростату, на кінець жовтня основними країнами ЄС, які прийняли одержувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 млн 215,37 тис. осіб; 28,7% від загальної кількості), Польща (960,62 тис. осіб; 22,7%) і Чехія (364,45 тис. осіб; 8,6%). Сумарна частка цих трьох країн становить 60,0%.

Євростат уточнив, що порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб у вересні 2023 року спостерігалася в Чехії (33,7), Естонії (26,3), Польщі та Болгарії (26,1) і Литві (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС зріс до 9,5.

Йдеться також, що станом на 31 жовтня 2023 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (46,4%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - трохи більш як третину (33,4%), тоді як дорослі чоловіки - трохи більш як п'яту частину (20,2%) від загальної кількості, хоча трьома місяцями раніше їхня частка була 19,2%.

Згідно з представленими даними, у вересні четвертою за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС залишалася Іспанія - 189,95 тис., а замикала п'ятірку Болгарія зі 168,30 тис.

Понад 100 тис. таких осіб на кінець вересня цього року були також в Італії - 161,66 тис., Румунії - 142,34 тис., Нідерландах - 139,63 тис. і Словаччині - 111,62 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Ірландії - 97,32 тис., Австрії - 81,30 тис., Литві - 73,72 тис., Бельгії - 72,67 тис., Франції - 65,30 тис. (дані про дітей переважно не включені - Євростат), Швейцарії - 66,13 тис., Фінляндії - 62,52 тис., Португалії - 57,98 тис. і Норвегії - 60,98 тис.

Далі йдуть Латвія - 43,33 тис., Швеція - 42,53 тис., Естонія - 35,86 тис., Данія - 35,74 тис., Угорщина - 33,33 тис., Греція - 26,44 тис., Хорватія - 22,70 тис., Кіпр - 18,64 тис., Люксембург - 4,19 тис., Ісландія - 3,62 тис., Мальта - 1,94 тис. і Ліхтенштейн - 0,54 тис.

Євростат уточнив, що всі наведені дані відносяться до надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з військовим вторгненням Росії і тягне за собою введення тимчасового захисту.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 5 грудня оцінювали в 5,905 млн, а загалом у світі - у 6,309 млн, що відповідно на 55 тис. і 67 тис. більше, ніж місяцем раніше.

У самій Україні, за даними ООН на 27 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з попередньою оцінкою 5,088 млн. "Це (таке значне скорочення) пов'язане не зі значним поверненням ВПО, а, скоріше, передусім, зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.

Уряд України в макропрогнозі на 2024 рік, який передбачає зростання ВВП на 4,6%, очікує на повернення в країну 1,5 млн громадян.