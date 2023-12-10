Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей вступив на посаду

Обраний президент Аргентини Хав'єр Мілей у неділю склав присягу на посаді глави держави.

Церемонія відбулася в будівлі конгресу Аргентини в Буенос-Айресі.

"Я присягаю з чесністю і патріотизмом виконувати посаду президента, а також сумлінно дотримуватися і забезпечувати дотримання конституції Аргентини", - сказав він перед сенаторами і депутатами. Прихильники Мілея в залі вітали його вигуками: "Свобода, свобода, свобода".

Присягу склала і віцепрезидентка Вікторія Вільяруель.

Також у будівлі конгресу відбулася церемонія передання влади: президент Альберто Фернандес, який пішов, передав Хав'єру Мілею президентські стрічку і жезл.

52-річний економіст Мілей, який балотувався від лібертаріанської партії "Свобода наступає", переміг за підсумками другого туру президентських виборів, що відбулися в Аргентині наприкінці листопада, і обійматиме президентську посаду до кінця 2027 року.

Під час президентської кампанії Мілей обіцяв, що в разі обрання проведе безпрецедентну політичну та економічну реформу, і розпочне це відразу після інавгурації. Зокрема, спочатку він обіцяв провести доларизацію економіки.

Мілей також повідомляв, що скоротить державні витрати, закривши міністерства культури, освіти та культурного розмаїття Аргентини, а також скасує державні субсидії. Аргентина наразі переживає складну економічну ситуацію, інфляція в країні досягла 143%.