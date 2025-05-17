Ватикан підтвердив участь Зеленського в інавгураційній месі Папи Лева XIV

Президент України Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційній месі новообраного Папи Римського Лева XIV, як пише Reuters, повідомили у Ватикані.

Церемонія відбудеться в неділю на площі Святого Петра у Римі. Папа Лев, який народився в Чикаго, але багато років жив у Перу, офіційно очолить Римсько-католицьку церкву, що налічує 1,4 мільярда вірян.

Віце-президент США Джей Ді Венс очолить американську делегацію, до складу якої увійде Державний секретар Марко Рубіо.

"Один з помічників українського президента повідомив Reuters, що Зеленський був би радий зустрітися з іншими лідерами в кулуарах інавгурації", - йдеться в повідомленні.

Рубіо заявив, що обговорить з кардиналом Маттео Зуппі припинення війни Росії проти України. На його думку, Ватикан може стати зручним майданчиком для діалогу, хоча й не посередником.

Очікується участь лідерів Ізраїлю, Перу, Нігерії, Італії, Канади, Австралії, Німеччини, Єврокомісії та європейських монархів. Росію представлятиме міністр культури Ольга Любимова.

Раніше, 14 травня, агенція Reuters, посилаючись на інформацію, отриману від очільника Офісу президента України Андрія Єрмака, повідомляла, що Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева XIV у Ватикані в неділю, якщо дозволять військові обставини. Єрмак також заявив, що український президент "буде готовий провести переговори з будь-якими іншими світовими лідерами в кулуарах інавгурації".