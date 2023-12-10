Події

19:08 10.12.2023

Окупанти вдарили по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією, пошкоджено підприємство та ЛЕП

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Окупанти вдарили по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією, пошкоджено підприємство та ЛЕП

Окупанти вдарили по м. Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе й артилерією, пошкоджено приміщення місцевого підприємства та лінію електропередачі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у неділю ввечері.

"Три БПЛА направили на Нікопольщину російські загарбники. Дрони-камікадзе влучили по районному центру. Вдарили по ньому і з важкої артилерії. Пошкодили приміщення одного з підприємств і лінію електропередачі", - написав він у телеграм-каналі.

Лисак наголосив, що "головне - люди цілі".

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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