На півночі Донецької області почали відновлювати енергопостачання

Розпочато відновлення електропостачання на півночі Донецької області, повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз у телеграмі в неділю ввечері.

"Станом на 16:00 10.12.2023 розпочато відновлення електропостачання північної частини Донецької області. Відновлено напругу на Слов'янську ТЕС. Наразі ДТЕК поступово здійснює підключення споживачів, які були знеструмлені", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що низка населених пунктів на півночі Донецької області залишилася без енергопостачання внаслідок спрацювання захисту на Слов'янській тепловій електростанції. Причину спрацювання автоматики захисту з'ясовували.

За даними місцевих пабліків, світла не було, зокрема, у кількох районах Краматорська.