Події

15:49 10.12.2023

За тиждень знищено 6780 російських окупантів і 690 одиниць ворожої техніки

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За тиждень знищено 6780 російських окупантів і 690 одиниць ворожої техніки

Втрати російських окупантів за тиждень сягнули 6780 осіб особового складу, а також 690 одиниць озброєння і військової техніки, повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Суттєвих втрат зазнало озброєння/військова техніка російських військ: 61 танк; 133 бойові броньовані машини; 115 артилерійських систем; 6 РСЗВ; 3 установки ППО; 191 одиниця автотехніки; 22 одиниці спецтехніки", - написав Павлюк у телеграм-каналі в неділю.

Крім того, за його словами, українські військовослужбовці знищили один ворожий літак, 17 ракет і 141 безпілотний літальний апарат противника.

 

Теги: #війна #міноборони

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