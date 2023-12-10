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07:38 10.12.2023

РФ використовує ракети-приманки для виснаження української ППО

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РФ використовує ракети-приманки для виснаження української ППО

Росія використовувала ракети-приманки вранці 8 грудня для виснаження протиповітряної оборони України, однак агресор не досяг поставленої мети, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Використання ракет-приманок стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі в Києві і були збиті ППО. Блогер поскаржився, що через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 російським військам "практично неможливо" запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО", - йдеться в повідомленні.

У звіті зазначається, що один із російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання російськими військами крилатих ракет Х-55, дуже схожих на модернізований варіант ракети Х-101. Метою підміни ракет було введення в оману і виснаження української протиповітряної оборони.

Аналітики також зазначають, що раніше росіяни використовували ракети Х-55 разом із іншими варіантами ракет і безпілотників як неправдиві цілі або "приманки" для перевантаження української ППО і провокування нестачі запасів високоточних ракет.

 

 

 

Теги: #рф #ппо #isw #виснаження

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