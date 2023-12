10 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 655 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 655 RUSSIAN AGRESSION

10 грудня в Україні та в світі відзначають День прав людини, День благодійності, Міжнародний день прав тварин, Всесвітній день футболу, День Альфреда Нобеля.

У США - День штату Міссісіпі, у Таїланді - День Конституції, в Аргентині - День соціального працівника, у Намібії - Національний день жінок.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Міни, Єрмогена і Євграфа.

У католиків - друга неділя Адвенту.

День прав людини

10 грудня світова спільнота відзначає День прав людини, офіційно встановлений на Пленарних зборах Генеральної Асамблеї ООН у грудні 1950 року.

Дату обрано на честь ухвалення та проголошення Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року Загальної декларації прав людини - епохального документу, в якому було проголошено невід'ємні права, притаманні кожній людині незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового чи іншого становища.

День благодійності в Україні

У другу неділю грудня в Україні відзначається День благодійності. Це національне свято, присвячене всім людям, хто опыкується благодійною діяльністю, було встановлене Указом президента України Віктора Ющенка 13 грудня 2007 року і відтоді відзначається щорічно.

Свято встановлене з метою утвердження принципів гуманізму та милосердя, сприяння розвитку благодійної діяльності та на підтримку ініціативи громадських організацій.

Нобелівський день

Однією з ключових подій у суспільному та інтелектуальному житті Швеції та Норвегії є церемонія вручення однієї з найпрестижніших міжнародних нагород - Нобелівської премії, яка відбувається щорічно 10 грудня. Вона присуджується за видатні наукові дослідження, революційні винаходи та вагомий внесок у культуру й розвиток суспільства і має міжнародне визнання, як найбільш почесна громадянська відзнака.

Її засновником був Альфред Нобель - відомий шведський хімік, інженер і винахідник, на рахунку якого 355 винаходів (найвідоміший серед них - динаміт). За своє життя Нобель накопичив значні статки (більшу їхню частину він отримав якраз завдяки впровадженню власних винаходів), основну частину яких він заповідав на заснування міжнародної премії.

Останній варіант свого знаменитого заповіту Нобель підписав майже за рік до своєї смерті - 27 листопада 1895 року.

Його результатом стала організація Нобелівського фонду. На сьогодні за присудження Нобелівських премій у всіх галузях науки і культури відповідають шведські організації. Винятком є Нобелівська премія миру - кому присудити цю нагороду, вирішує Норвезький Нобелівський комітет.

Ще цього дня:

1901 - У Стокгольмі вручено перші Нобелівські премії;

1948 - Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини;

1953 - Вийшов 1-й номер журналу "Плейбой";

1960 - Розпочалося будівництво нафтопроводу "Дружба";

1981 - Американський журнал The New England Journal of Medicine опублікував замітку про нове захворювання, що призвело до загибелі 95 осіб, переважно серед гомосексуалів. Пізніше недуга отримала назву "синдром набутого імунодефіциту" (СНІД);

1999 - Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Церковне свято

Цього дня відзначають пам'ять мученика Міни Красномовного, який постраждав за віру на початку 4 століття разом зі святими Єрмогеном і Євграфом. Імператор Максиміліан відрядив Міну з Афін до Олександрії, щоб придушити заворушення християн. Однак Міна сам став проповідувати християнську віру, а оскільки святий був чудовим оратором, то йому вдалося навернути до Христа багатьох язичників. Тоді імператор направив до Олександрії єпарха Єрмогена для суду над Міною. Єрмоген, побачив стійкість Міни під час тортур, і сам увірував у Бога.

Дізнавшись про це, імператор особисто прибув в Олександрію і піддав мучеників катуванням. При цьому сталися численні знамення, але вони не напоумили язичника. Імператор власноруч убив Євграфа, секретаря Міни, а самим Міні та Єрмогену велів відрубати голови.

Іменини: Анатолій, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Тетяна, Ганна, Ангеліна, Олександра.