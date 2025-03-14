Затримано харківʼянку, причетну до теракту, через який загинув 15-річний агент рф і український військовий

Співробітники УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури повідомили 28-річній мешканці облцентру про підозру у пособництві терористичному акту, що призвів до загибелі людей, а також у придбанні та зберіганні вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу.

"Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, на початку лютого 2025 року безробітна харків’янка почала листування з представником РФ. За його вказівкою та інструкцією вона самостійно зробила вибуховий пристрій, який було споряджено додатковими уражаючими елементами та мобільним телефоном для дистанційної активації.

8 лютого 2025 року фігурантка поклала саморобний вибуховий пристрій (СВП) у спортивну сумку, яку залишила у підʼїзді свого будинку. Вибухівку, за планом, у той ж день забрав 15-річний школяр, якого, за інформацією речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, окупанти завербували через телеграм-канал із пошуку "легких грошей".

Хлопець викликав таксі та поїхав до підрозділу Нацгвардії у Чугуївському районі, де мав представитись курʼєром та передати "посилку" військовослужбовцю.

Куратор відслідковував увесь маршрут підлітка за допомогою GPS-навігації в його телефоні і, зафіксувавши прибуття хлопця до пункту призначення, активував СВП. 15-річний хлопець та військовослужбовець, якому була адресована "посилка", загинули.

"Триває слідство. Правоохоронці встановлюють замовників цього злочину. Відомо, що за виготовлення СВП підозрювана встигла отримати 8 тис. гривень. Крім того, ворог зміг "взяти на гачок" жінку періодичними платежами у якості "допомоги" її дітям, врахувавши той факт, що підозрювана є багатодітною матірʼю", - зазначають у пресслужбі облпрокуратури.