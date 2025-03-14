Черговий саміт ЄС розгляне нещодавні події щодо України, до лідерів Євросоюзу звернеться Зеленський

Лідери Європейського союзу знову обговорять нещодавні події щодо України та підвищення обороноздатності Європи, що тісно пов’язана з конкурентоспроможністю. Передбачається звернення президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у листі-запрошенні до глав держав та урядів країн-членів ЄС на засідання Європейської ради, яке відбудеться 20 та 21 березня у Брюсселі, написав президент Європейської ради Антоніу Кошта. Текст листа оприлюднений в п’ятницю пресслужбою Євроради.

«Центральним пунктом порядку денного цієї зустрічі буде конкурентоспроможність. Ми також продовжуватимемо роботу над спеціальною Європейською Радою, яка відбулася 6 березня, зокрема, розглядатимемо нещодавні події щодо України та наступні кроки щодо оборони після презентації Білої книги про майбутнє європейської оборони перед червневою Європейською Радою», - йдеться у листі.

Президент Європейської ради повідомив, що зустріч розпочнеться у четвер об 11:00 з традиційного обміну думками з президентом Європейського парламенту. «Ми також матимемо можливість почути президента Зеленського», - поінформував він.

Кошта наголосив, що постійна підтримка України з боку ЄС, потреба інвестувати в оборону та конкурентоспроможність «тісно взаємопов’язані». «Більш конкурентоспроможний Союз буде сильнішим Союзом, який зможе краще захищати своїх громадян, свої інтереси та цінності на глобальній арені», - зазначається в листі.

Президент Європейської ради також визначив три пріоритетні сфери дискусії щодо конкурентоспроможності: спрощення, енергетика та Союз заощаджень та інвестицій. «Звичайно, підвищення нашої конкурентоспроможності вимагає прогресу також в інших сферах, включаючи вдосконалення єдиного ринку, розвиток талантів і навичок, а також роботу над нашою промисловою політикою. Ми окремо звернемося до планів дій для автомобільної промисловості та металургії», - деталізував він.

Кошта також повідомив, що у четвер відбудеться робочий обід із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. «Під час нашого робочого обіду з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем ми обговоримо багатосторонність та інші глобальні питання, зокрема підготовку до Третьої конференції ООН з океану та Четвертої міжнародної конференції з фінансування розвитку», - зазначив президент Європейської ради.