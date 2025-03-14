Росіяни тричі обстріляли Покровськ, шестеро осіб постраждали

За минулу добу в результаті російських обстрілів у Покровську було поранено 6 людей, повідомляє пресслужба Покровської міської військової адміністрації.

Так, о 06:00 ворог завдав удару по місту. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок у західній частині міста. Інформація про постраждалих не надходила.

О 08:20 російські окупаційні війська здійснили обстріл південно-східної частини Покровська. Внаслідок обстрілу поранень середнього ступеня важкості зазнали 3 цивільні особи: хлопець 2009. р.н., жінка 1983 р.н., чоловік 1984 р.н. Обстрілом зруйноване 1 приватне домоволодіння.

О 13:00 ворожим обстрілом пошкоджений магазин у північно-східній частині Покровська. Внаслідок обстрілу поранено 3 цивільні особи: чоловік 1978 р.н., чоловік 1973 р.н., жінка 1974 р.н. У постраждалих діагностовані мінно-вибухові травми та осколкові поранення.