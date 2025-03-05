5 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1106 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1106 RUSSIAN AGRESSION

5 березня відзначають Міжнародний день просвіти з питань роззброєння та нерозповсюдження.

Ще сьогодні День дослідження значення вашого імені, День боротьби з поганим обслуговуванням, День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості, День народження степлера, Всесвітній день енергоефективності, Європейський день геодезії і геоінформації.

5 березня виповнюється 30 років від дня відкриття в Луцьку (1995) пам’ятника Т. Шевченку перед головним корпусом Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Конона.

Попільна середа - початок Великого посту в західних християн.

Міжнародний день просвіти з питань роззброєння та нерозповсюдження

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 77 / 51.

День вимкнених гаджетів

Розмови щодо проблем, породжуваних засиллям людського життя гаджетами, триваютьтдавно. У США перші акції проти цього зводилися до ідей відмови від Інтернету, відмови від використання персональних комп'ютерів, ноутбуків і планшетів, а також і мобільних телефонів (смартфонів). Усвідомлення того, що це нереально, поступово, призвело до ідеї організації днів без використання гаджетів або Інтернету та соціальних мереж.

Так і з'явився День вимкнених гаджетів, який відзначається щорічно 5 березня. У США навіть було випущено спеціальний застосунок, покликаний нагадати власнику електроніки про необхідність вимкнути всі гаджети в конкретну дату на добу.

Організатори свята і його прихильники пропонують не просто вимкнути свої гаджети всім, хто готовий приєднатися до святкування. Вони нагадують, що необхідно знайти природну альтернативу електроніці: зустрітися з друзями, рідними та близькими людьми, обговорити загальні теми під час прогулянки, перегорнути сторінки простої, а не електронної книжки, опанувати новий вид активного спорту, знайти спосіб організувати своє дозвілля інакше, ніж дивлячись в екран, насолодитися живим спілкуванням, погратися з дітьми, сходити до басейну, побачити на обличчях співрозмовників живі посмішки, відчути радість від рукостискання під час зустрічі та розставання тощо.

День дослідження значення вашого імені

День дослідження значення вашого імені, який відзначається щороку в середу першого тижня березня, запрошує всіх заглибитися в значення свого імені.

Цей день є частиною ширшого "Тижня святкування свого імені", започаткованого американцем Джеррі Гіллом у 1997 році, щоб заохотити людей цінувати і відзначати унікальність своїх імен.

День боротьби з поганим обслуговуванням

В епоху, коли обслуговування клієнтів може створити або зруйнувати бізнес, День боротьби з поганим обслуговуванням є важливим нагадуванням про важливість якісного обслуговування.

День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості

День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості, що відзначається 5 березня, присвячений підвищенню обізнаності, освіті та розумінню дисоціативного розладу особистості , спрямований на розвіювання міфів і надання підтримки тим, хто страждає від нього.

День народження степлера

Щорічно 5 березня власний день народження відзначає степлер, бо саме цього дня у 1868 році англійський винахідник Джордж Макгілл запатентував відомий офісний пристрій.

Всесвітній день енергоефективності

Щороку 5 березня світова спільнота відзначає Всесвітній день енергоефективності.

Мета його проведення – проінформувати населення про важливість заощадження енергії та навчити домогосподарства та комерційних споживачів раціональніше використовувати енергоносії. З кожним роком проблеми, пов’язані з використанням енергії набувають більшої актуальності.

Раціональне використання енергоресурсів знижує навантаження на електромережі, а отже сприяє збереженню довкілля. Це дозволить нам передати нашим нащадкам землю, придатну для проживання.

Вінстон Черчилль назвав лінію поділу Європи "залізною завісою"

"Залізна завіса" (англ. Iron Curtain) - це політичне кліше, що позначає інформаційний, політичний і прикордонний бар'єр, який упродовж кількох десятиліть відокремлював СРСР та інші соціалістичні країни від капіталістичних країн Заходу.

Вислів "залізна завіса" набув поширення завдяки британському політику Вінстону Черчиллю.

Саме колишній прем'єр-міністр Великої Британії Черчилль, під час виступу 5 березня 1946 року в американському місті Фултон, вжив це словосполучення, надавши йому сенсу, що став класичним.

Попри те, що вираз "залізна завіса" ходив у Європі під час обох світових воєн, політичним терміном він став тільки після того, як Черчилль у своїй Фултонській промові виголосив знамениту фразу: "Над континентом, який простягається від Штеттина на Балтиці до Трієста на Адріатиці, опустилася залізна завіса...".

Цього дня народилися:

165 років від дня народження Ярослава Іполитовича Окуневського (1860–1929), українського письменника, військового лікаря, громадсько-політичного та військового діяча;

155 років від дня народження Євгена Оскаровича Патона (1870–1953), українського вченого в галузі електрозварювання та мостобудування, інженера, педагога, фундатора українських науково-інженерних шкіл мостобудування та електрозварювання металів; спроектував понад 30 мостів, зокрема міст через Дніпро в Києві, названий на його честь; за іншими даними народився 04.03.1870 р.;

120 років від дня народження Василя Івановича Сокола (1905–2001), українського письменника, журналіста, драматурга, редактора, педагога (Австралія);

75 років від дня загибелі Романа Шухевича (1950) – Головного командира УПА.

Ще цього дня:

1904 - Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки;

1933 - Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує "банківський вихідний", зачиняють усі банки США, та заморожують усі фінансові операції;

1933 - У Німеччині націонал-соціалісти виграли парламентські вибори з 44 відсотками голосів;

1946 - Вінстон Черчилль вжив словосполучення "Залізна Завіса" у своїй промові в Фултоні; почалась Холодна війна;

1970 - Набрав чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї;

1970 - Остаточно виявлені атоми 105-го елемента, названого пізніше дубнієм;

1979 - Космічний апарат "Вояджер-1" досягнув найтіснішого зближення з Юпітером;

1995 - Розпочав роботу вебсервіс IRC;

1998 - NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;

2000 - Британські науковці вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.

Церковне свято:

5 березня за новим церковним календарем православні згадують священномученика Конона Мандонського. У народі день прозвали Конон Городник.

Конон народився на початку III століття, в Назареті. Він був добрим і простодушним християнином, вів тихе життя і опікувався городом, з якого і харчувався. Знали його як Конон Мандонський - він жив у невеликому містечку Мандон.

За часів правління римського імператора Деція Траяна християни зазнали переслідувань, Конон також потрапив до їх числа. Його схопили, але одразу не стратили, оскільки Конон постачав продукти до імператорського столу. Християнину запропонували просто відмовитися від віри. Конон не погодився, за що й поплатився своїм життям.

Попільна середа - початок Великого посту в західних християн

Попільна середа відкриває Великий піст у латинському обряді католицької, англіканської та деяких лютеранських церков, який триває 45 днів (або 46 днів - у високосний рік) і закінчується Великоднем.

Цього дня, відповідно до стародавнього звичаю, вірянам наносять на чоло знамення хреста освяченим попелом. У єврейській традиції посипання голови попелом символізує скорботу і покаяння.

З 3-4 століть Церква стала покладати попіл на голови тих, хто публічно кається, після сповідання ними своїх гріхів. З 10 століття голову попелом стали посипати всі вірні, щоб позначити свій вступ на шлях навернення. У 14 столітті покладання попелу зустрічалося в Західній Церкві вже повсюдно.

Іменини: Адріан, Георгій, Давид, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Федір, Іраїда.