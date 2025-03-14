Інтерфакс-Україна

Події

10:38 14.03.2025

"Даринок" відкрив сімейний розважальний комплекс площею 5 тис. кв. м

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"Даринок" відкрив сімейний розважальний комплекс площею 5 тис. кв. м

Столичний маркет-мол “Даринок” в рамках реконцепції  відкрив сімейний розважальний комплекс Smile Park, повідомила пресслужба торгового центру.

"На 2025 рік ми запланували низку кардинальних змін. Першим кроком стало відкриття нового дитячого якоря. Очікуємо, що завдяки появі найбільшого на лівому березі Smile Park нам вдасться додатково залучити трафік в 10%. У наших планах також подальша реновація об’єкту для забезпечення комфортного шопінгу, відпочинку й розваг», - повідомив CEO керуючої компанії маркет-молу "Даринок" City Capital Group Андрій Федоров.

Уточнюється, що Smile Park розташовано на першому поверсі, у секторі “Бульвар”. З площею 5 тис. кв. м він наразі найбільший на лівому березі. Smile Park поєднує чотири розважальних концепції в одному місці: екстрим-парк для дорослих і дітей (мотузковий парк, скеледром, екстрим-вежі та екстрим-лабіринти), роледром (зручна та безпечна територія для відпочинку та тренувань на роликах), сімейний комплекс з батутами (містечко професій, зони творчості, манеж для малюків) та VR-парк з атракціонами та гоночними симуляторами.

На території розважального комплексу є також сімейний ресторан площею у 800 кв. м. та п’ять тематичних кімнат для святкування днів народження.

"Даринок" — найбільший в Києві маркет-мол сімейного типу. В 2024 році його відвідали 3,9 млн чоловік, при цьому приблизно 60% відвідувачів становила сімейна аудиторія. Загальна площа становить 68 тис. кв. м, орендна - 45,1 тис. кв. м. Має сім торгових залів, де розміщено приблизно 2 тис. магазинів і торгових місць. Асортимент маркет-молу широко представлений категоріями одягу та взуття для всієї родини, великими окремими секторами верхнього та весільного одягу, товарами для дому та меблями. Вакантність наприкінці 2024 року становила 4%.

Теги: #даринок #smile_park

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