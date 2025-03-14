Інтерфакс-Україна

Події

07:38 14.03.2025

Співробітниця бригади екстреної допомоги постраждала через удар ворожого дрона по лікарні в Золочеві – Синєгубов

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Співробітниця бригади екстреної допомоги постраждала через удар ворожого дрона по лікарні в Золочеві – Синєгубов
Фото: Харківська ОВА

Співробітниця бригади екстреної допомоги постраждала внаслідок ворожої атаки кількома БпЛА по лікарні у Золочеві у ніч проти п'ятниці,повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок влучання БпЛА загорівся дах. Через 40 хвилин ворог завдав повторний удар двома БпЛА. Постраждала 33-річна жінка - співробітниця бригади екстреної допомоги, отримала гостру реакцію на стрес", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Станом на ранок пожежу ліквідовано.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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