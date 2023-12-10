Події

01:24 10.12.2023

Жодних передумов для блекаутів немає, проте атаки РФ можуть все змінити

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Жодних передумов для блекаутів немає, проте атаки РФ можуть все змінити

Міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив, що передумов для блекаутів немає, але атаки росіян можуть суттєво все змінити, повідомляє сайт урядового порталу. 

"Єдина загроза для системної аварії в енергосистемі - це атаки росіян. Але навіть якщо відбудеться критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути матимуть тимчасовий характер", - цитує прес-служба слова Галущенка, сказані в ефірі національного телемарафону "Єдині новини". 

Водночас, як зазначив міністр, ворог щодня атакує енергетичні об'єкти у прифронтових областях, внаслідок чого в енергосистемі спостерігається незначний дефіцит – до 1%.

"Водночас через втрату генерацій, похолодання та зростання споживання ми спостерігаємо у певні дні дефіцит близько 1% споживання", - зазначив Галущенко, додавши, що дефіцит покривається за рахунок екстреної допомоги країн-партнерів, а також імпорту електроенергії.

Так, росіяни постійно атакують Херсонську, Донецьку, Харківську та Сумську області. Внаслідок цих атак там суттєві пошкодження і в генеруючих компаніях, і локальних мережах. "Буквально щодня ми отримуємо повідомлення про обриви ліній та зупинення блоків у результаті бойових дій", - сказав він.

Він наголосив, що жодних планових відключень не відбувалося. Без електроенергії тимчасово були ті населені пункти, які потерпають від руйнувань внаслідок бойових дій.

Водночас зараз спостерігається зростання споживання електроенергії навіть у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, проте енергетики рекомендують споживачам економніше споживати електроенергію. 

Теги: #україна #ситуація #галущенко #блекаути

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