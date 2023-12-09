Події

22:56 09.12.2023

Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виробляє "шахеди" для РФ

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Ударні безпілотники типу Shahed-131\136, якими Росія обстрілює Україну з вересня 2022 року, виробляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, передає "Суспільне".

"Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифікована як БПЛА камікадзе типу "Shahed-136". Інший вилучений зразок під назвою Герань-1 ідентифікований як ударний БПЛА камікадзе "Shahed-131". БПЛА є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Ісламської Республіки Іран", - йдеться у повідомленні.

Це перші дані правоохоронних органів, які можуть свідчити про причетність Ірану до виробництва БПЛА.

У виданні зазначили, що у січні поточного року у департаменті протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора повідомляли, що не можуть визначити країну-походження безпілотників, шляхи постачання, місце виготовлення та інші подробиці, проте це намагатимуться встановити. 

Теги: #генпрокуратура #україна #компанія #шахеди

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