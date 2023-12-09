У Херсоні через обстріли поранено двоє людей

Російська армія протягом дня кілька разів обстрілювала Херсон із тимчасово окупованого лівого берега, зафіксовано руйнування в житлових кварталах міста, двоє людей дістали поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні вдень армія рф кілька разів обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. У різних районах міста є влучання в житлових кварталах. У Дніпровському районі двоє поранених - жінка 58 років і чоловік 29 років", - написав він у телеграм-каналі в суботу.