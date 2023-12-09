Події

19:20 09.12.2023

У Херсоні через обстріли поранено двоє людей

1 хв читати
У Херсоні через обстріли поранено двоє людей

Російська армія протягом дня кілька разів обстрілювала Херсон із тимчасово окупованого лівого берега, зафіксовано руйнування в житлових кварталах міста, двоє людей дістали поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні вдень армія рф кілька разів обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. У різних районах міста є влучання в житлових кварталах. У Дніпровському районі двоє поранених - жінка 58 років і чоловік 29 років", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

 

 

 

Теги: #херсон #постраждалі #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 09.12.2023
Армія РФ обстріляла центр Херсона, постраждала одна людина

Армія РФ обстріляла центр Херсона, постраждала одна людина

14:08 09.12.2023
У Херсоні внаслідок обстрілу РФ поранено жінку - міськадміністрація

У Херсоні внаслідок обстрілу РФ поранено жінку - міськадміністрація

12:38 09.12.2023
Жителька Степногірська Запорізької області загинула внаслідок обстрілу РФ

Жителька Степногірська Запорізької області загинула внаслідок обстрілу РФ

21:01 08.12.2023
У Херсоні після ворожого обстрілу виникли перебої з електрикою

У Херсоні після ворожого обстрілу виникли перебої з електрикою

18:52 08.12.2023
Через російський обстріл у Нікополі поранено жінку, пошкоджені промпідприємство, 9 приватних будинків і ЛЕП

Через російський обстріл у Нікополі поранено жінку, пошкоджені промпідприємство, 9 приватних будинків і ЛЕП

16:39 08.12.2023
З Херсонської бібліотеки ім. Гончара, що постраждала від обстрілу, до Миколаєва привезли близько 26 тис. примірників видань

З Херсонської бібліотеки ім. Гончара, що постраждала від обстрілу, до Миколаєва привезли близько 26 тис. примірників видань

13:18 07.12.2023
Унаслідок обстрілу Тягинки постраждали 4 особи – Херсонська ОВА

Унаслідок обстрілу Тягинки постраждали 4 особи – Херсонська ОВА

11:05 07.12.2023
Через російські обстріли на Донеччині поранено чотирьох мирних жителів - ОВА

Через російські обстріли на Донеччині поранено чотирьох мирних жителів - ОВА

21:57 06.12.2023
У Херсоні після ворожого обстрілу виникли перебої з електрикою

У Херсоні після ворожого обстрілу виникли перебої з електрикою

12:45 06.12.2023
Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено двох мирних жительок

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено двох мирних жительок

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У небі над Кривим Рогом збили ракету - ОВА

Боротьба за повернення українських журналістів із полону РФ буде серед пріоритетів комітету Ради зі свободи слова - Юрчишин

Юрчишин про відновлення доступу журналістів до кулуарів та онлайн-трансляції засідань Ради: Зроблю все, що в моїх силах

Закриті станції Київського метро використовуватимуть як укриття під час повітряної тривоги - комісія

Рада закликала Європейську раду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

ОСТАННЄ

Нардеп Юрчишин: Ефективність телемарафону - під питанням

Рада дала НБУ рік відстрочки на запуск адмінпроцедури і дозволила дарувати майно Міністерству оборони

У небі над Кривим Рогом збили ракету - ОВА

На Харківщині встановлять 65 модульних укриттів поблизу місць скупчення людей, уже встановлено 11 - ОВА

Боротьба за повернення українських журналістів із полону РФ буде серед пріоритетів комітету Ради зі свободи слова - Юрчишин

Армія США отримала першу партію високоточних оперативно-тактичних ракет PrSM

Єрмак провів зустріч з Олександром Соросом

У Києві відбулася перша установча зустріч Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей

Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди

Демонтаж пам'ятника Щорсу в Києві тривав 6 годин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА