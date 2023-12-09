Демонтаж пам'ятника Щорсу в Києві тривав 6 годин

У Києві в суботу демонтували пам'ятник Миколі Щорсу протягом шести годин, повідомив директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

Як повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), бригада фахівців КП "Київблагоустрій" працювала над демонтажем майже 7-тонної конструкції протягом 6 годин. "Це технічно складні роботи, для яких було залучено різну важку техніку і довелося частково перекрити рух транспорту в обох напрямках бульвару Тараса Шевченка. Демонтаж відбувався вранці у вихідний день, щоб не паралізувати рух центральними вулицями міста", - наголошується в повідомленні.

Монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова, повідомили в КМДА.

За словами Буділова, у столиці України вже демонтували понад 60 пам'ятників, пов'язаних з історією та культурою Росії та СРСР. Наразі робота триває над об'єктами, з яких уряд зняв охоронний статус.

У КМДА нагадали, що уряд України ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'яток деяким російським і радянським діячам, що дало змогу запустити процеси їх демонтажу.