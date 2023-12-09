Умєров запросив генерального інспектора Міноборони США відвідати Київ

Міністр оборони України Рустем Умєров під час робочої поїздки до США зустрівся з генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем, повідомило Міноборони України.

Серед повноважень Генеральної інспекції - контроль за використанням допомоги, що надається Україні.

"Сьогодні вже два представники на постійній основі працюють в Україні. Моїм пріоритетом є боротьба з корупцією, і я особисто зацікавлений у поглибленні співробітництва з ГІМО США з метою побудови дієвої системи контролю та попередження злочинів і порушень. Така робота вже почалася", - заявив Умєров.

Він також запросив генерального інспектора відвідати Київ.