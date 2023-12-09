Події

12:11 09.12.2023

Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова

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Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова

Верховна Рада призначила народного депутата Ярослава Юрчишина (фракція "Голос") на посаду голови Комітету з питань свободи слова.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №10296 підтримали 247 народних депутатів на пленарному засіданні в суботу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як повідомлялося, 20 вересня Верховна Рада відкликала народного депутата Нестора Шуфрича (група "Платформа за життя і мир") з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

Печерський райсуд Києва 15 вересня обрав для Шуфрича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Депутата звинувачують у державній зраді. Його взято під варту безпосередньо в залі суду. 

Теги: #свобода_слова #комітет #юрчишин_ярослав

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