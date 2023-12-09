Події

08:18 09.12.2023

Росіяни випустили 318 снарядів по Херсонській області, одна людина поранена

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Росіяни випустили 318 снарядів по Херсонській області, одна людина поранена

Російські окупаційні війська за добу випустили 318 снарядів по Херсонській області, одна людина дістала поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 62 обстріли, випустивши 318 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації", - ідеться в його телеграм-каналі.

По Херсону ворог випустив 41 снаряд, зазначив Прокудін. За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; будівлю об'єкта критичної інфраструктури в Херсоні.

"Через російську агресію одна людина дістала поранення", наголосив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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