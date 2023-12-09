РФ вивела на бойове чергування в Чорне море один корабель, носії "Калібрів" відсутні

Російський флот вивів на бойове чергування в Чорне море один корабель, в Азовське море один корабель, носії "Калібрів" відсутні, інформують Військово-морські сили ЗС України в суботу вранці.

"Станом на 07:30 09.12.2023 у Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель; в Азовському морі - 1 ворожий корабель; у Середземному морі - 4 ворожі кораблі, серед яких - 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 16 ракет", - зазначено в оперативній інформації, опублікованій у фейсбуці.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 25 суден, з них 12 рухалося з протоки Босфор. У Чорне море - 13 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Наголошується, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).