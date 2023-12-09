Події

08:09 09.12.2023

США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо негайного припинення вогню в Газі

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США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо негайного припинення вогню в Газі

У п'ятницю Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного припинення вогню в Газі на тлі зростаючої стурбованості з приводу кількості загиблих серед мирного населення, повідомляє в п'ятницю CNN.

Згідно з проєктом резолюції, представленим Об'єднаними Арабськими Еміратами, містився заклик до "негайного гуманітарного припинення вогню", а також "негайного і беззастережного звільнення всіх заручників" і "забезпечення гуманітарного доступу".

Щонайменше 97 інших країн приєдналися до цих умов, ставши співавторами проєкту резолюції, розробленого ОАЕ.

Тринадцять країн підтримали резолюцію, США наклали вето, а Велика Британія утрималася.

Раніше США сигналізували про незгоду з проєктом тексту. США, один із п'яти постійних членів Ради, які мають право вето, неодноразово чинили опір закликам до "припинення вогню", наголошуючи на праві Ізраїлю на захист після терористичної атаки ХАМАС. До проєкту резолюції було додано формулювання про заручників, яких усе ще утримує палестинське угруповання в Секторі Гази, в надії привернути увагу США.

Голосування стало шостою спробою групи з 15 членів досягти консенсусу з приводу триваючої війни між Ізраїлем і ХАМАС. Лише одне попереднє голосування було успішним, коли минулого місяця було запропоновано створити "гуманітарні паузи і коридори" в Секторі Гази.

П'ятничне голосування відбулося після рідкісного звернення Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до статті 99 Статуту ООН, яка дозволяла йому скликати засідання Ради Безпеки з "питання, що може поглибити наявні загрози підтримці міжнародного миру і безпеки".

Цей інструмент не використовувався з 1989 року.

 

 

 

Теги: #сша #вето #радбез_оон #сектор_гази

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