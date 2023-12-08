Події

20:10 08.12.2023

Кулеба закликав усіх партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету

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Кулеба закликав усіх партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів рішуче засудити ганебне рішення Міжнародного олімпійського комітету, що підриває олімпійські принципи.

"МОК фактично дав Росії зелене світло для створення зброї на Олімпіаді. Тому що Кремль буде використовувати кожного російського і білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, що підриває олімпійські принципи", - написав міністр у мережі Х.

Раніше Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалила рішення допустити індивідуальних нейтральних спортсменів із Росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

 

 

Теги: #рф #мок #позиція #кулеба

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