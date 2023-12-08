Події

19:13 08.12.2023

Президент підписав закон про право НАЗК перевіряти майно чиновників, набуте до держслужби

1 хв читати
Президент підписав закон про право НАЗК перевіряти майно чиновників, набуте до держслужби

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснювати перевірку майна і транспортних засобів посадовців, куплених ними до призначення на держслужбу.

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №10262, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 8 грудня.

Законопроєкт пропонує виключити із зазначеного закону норму, яка раніше забороняла перевірки нерухомості й транспортних засобів, куплених до призначення на посаду.

Водночас передбачаються і зміни до перевірки електронних декларацій: раніше НАЗК не перевіряло вже оприлюднену інформацію без виявлення порушень. Нова ж редакція закону дасть змогу здійснювати перевірку з огляду на появу нової інформації або нові джерела інформації, невідомі під час попередньої перевірки.

 

Теги: #закон #президент #чиновники #перевірка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 08.12.2023
Президент підписав закон про збільшення штату НАБУ до 1 тис. осіб

Президент підписав закон про збільшення штату НАБУ до 1 тис. осіб

19:09 08.12.2023
Президент підписав закон про посилення самостійності та незалежності САП

Президент підписав закон про посилення самостійності та незалежності САП

21:14 07.12.2023
Зеленський провів зі Шмигалем тривалу нараду з питань енергетики

Зеленський провів зі Шмигалем тривалу нараду з питань енергетики

20:58 07.12.2023
Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії питання безпеки та виконання Україною рекомендацій Єврокомісії

Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії питання безпеки та виконання Україною рекомендацій Єврокомісії

20:42 06.12.2023
AmCham, ЄБА та СУП знову закликали Раду доопрацювати законопроєкт про криміналізацію контрабанди

AmCham, ЄБА та СУП знову закликали Раду доопрацювати законопроєкт про криміналізацію контрабанди

20:02 06.12.2023
Байден закликав Конгрес схвалити допомогу Україні

Байден закликав Конгрес схвалити допомогу Україні

19:05 06.12.2023
Туреччина розраховує на постачання F-16 у відповідь на згоду Анкари схвалити заявку Швеції в НАТО - Ердоган

Туреччина розраховує на постачання F-16 у відповідь на згоду Анкари схвалити заявку Швеції в НАТО - Ердоган

19:02 06.12.2023
Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість

Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість

10:37 06.12.2023
Зеленський підписав закон про розширення податкових перевірок у межах зобов'язань перед МВФ

Зеленський підписав закон про розширення податкових перевірок у межах зобов'язань перед МВФ

20:30 03.12.2023
Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих від російських ударів по Херсону

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих від російських ударів по Херсону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Під Авдіївкою росіяни намагаються прорвати оборону ЗС України: зафіксовано 32 атаки

Зеленський підписав зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Президент підписав закон про збільшення штату НАБУ до 1 тис. осіб

Президент підписав закон про посилення самостійності та незалежності САП

Зеленський закликав до розширення Міжнародної коаліції держав з повернення депортованих українських дітей

ОСТАННЄ

Кулеба закликав усіх партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету

Парламент Болгарії проголосував за додаткову військову допомогу Україні

Коаліція держав щодо повернення українських дітей може стати арбітром замість ООН

Київська прокуратура проводить досудове розслідування у зв'язку з підтопленням тунелів столичного метро

Генштаб ЗСУ: Ракетники за добу вразили 3 локації з російськими військами й одну станцію РЕБ

Росіяни за добу завдали 27 ракетних і 27 авіаційних ударів, випустили 20 крилатих ракет

Під Авдіївкою росіяни намагаються прорвати оборону ЗС України: зафіксовано 32 атаки

Польські ВМС посилять вертольотами для протичовнової боротьби

Зеленський підписав зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Міжнародна морська організація відправить місію в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА