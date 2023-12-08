Президент підписав закон про право НАЗК перевіряти майно чиновників, набуте до держслужби

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснювати перевірку майна і транспортних засобів посадовців, куплених ними до призначення на держслужбу.

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №10262, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 8 грудня.

Законопроєкт пропонує виключити із зазначеного закону норму, яка раніше забороняла перевірки нерухомості й транспортних засобів, куплених до призначення на посаду.

Водночас передбачаються і зміни до перевірки електронних декларацій: раніше НАЗК не перевіряло вже оприлюднену інформацію без виявлення порушень. Нова ж редакція закону дасть змогу здійснювати перевірку з огляду на появу нової інформації або нові джерела інформації, невідомі під час попередньої перевірки.