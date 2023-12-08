Президент підписав закон про посилення самостійності та незалежності САП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення самостійності та незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №10060, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ повернуто до парламенту з підписом глави держави 8 грудня.

Цей закон виводить САП зі структури Офісу генерального прокурора та реорганізує її в окремий орган прокуратури в загальній системі органів прокуратури зі статусом окремої юридичної особи публічного права, а також передбачає зміни процедури конкурсного добору на посади керівника, його заступників та прокурорів САП.

Водночас документ уточнює повноваження очільника САП, визначає функції та чисельність працівників цього органу, пропонує створити Спеціалізовану дисциплінарну комісію прокурорів САП та здійснювати аудит ефективності її діяльності.

Передбачається, що такий аудит проводитиме спеціальна комісія кожні два роки, але не частіше ніж двічі протягом строку повноважень голови САП. До складу цієї комісії з проведення оцінки входитимуть троє осіб, призначених генпрокурором на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.

Відповідно до закону, членами цієї комісії можуть бути особи, які мають досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах, адвокатській діяльності, зокрема за кордоном, або в міжнародних організаціях, щонайменше п'ять років, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення аудиту, а також мають бездоганну ділову репутацію.

Висновки комісії про неефективність діяльності САП у зв'язку з неналежним виконанням обов'язків її керівником слугуватимуть підставою для його дострокового звільнення.

Крім того, ухвалений закон визначає механізм підзвітності керівництва САП, який ґрунтується на оцінці ефективності діяльності органу та здійсненні періодичного зовнішнього аудиту його діяльності за участю зовнішніх експертів з міжнародним досвідом.

Згідно з документом, на САП покладають функції здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), підтримувати державне обвинувачення в суді у відповідних провадженнях, представляти інтереси громадянина або держави в суді у випадках, пов'язаних із корупційними правопорушеннями, а також у межах компетенції представляти інтереси держави у справах щодо визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. У межах реалізації своїх функцій САП зможе здійснювати міжнародне співробітництво.

Керівник САП, який є водночас заступником генерального прокурора, підпорядковуватиметься безпосередньо генпрокурору.

Закон набуде чинності з 1 січня 2024 року.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 15 вересня подав до Верховної Ради законопроєкт №10060 про посилення самостійності та незалежності САП. У першому читанні парламент ухвалив його 21 листопада, а в цілому - 8 грудня.