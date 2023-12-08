Зеленський закликав до розширення Міжнародної коаліції держав з повернення депортованих українських дітей

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в п'ятницю перед учасниками Міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих українських дітей, закликав її до розширення та реалізації ефективних дій.

Як наголосив глава держави, "насильницька депортація Росією дітей - один із найцинічніших злочинів війни та організована робота державної системи РФ". "Це чітка геноцидна політика Росії", - сказав він.

"Дітей не просто вивозять з окупованої території України. Росія свідомо намагається знищити будь-які зв'язки з Україною, з їхніми рідними та близькими. Їх вчать брехні про Україну, про війну. Їх віддають на незаконне усиновлення навіть тоді, коли вони самі кажуть, що в них є близькі та рідні тут, в Україні...", - додав Зеленський.

За його словами, "наразі необхідно звернути особливу увагу на сприйняття часу - коли бачиш, як зростають діти, як дитинство переростає в юність, як дитина стає дорослою... Іноді навіть один день, якщо його втрачено, означає надто багато і для сім'ї, і для дитини. Росія заявляє про сотні тисяч депортованих українських дітей, яких вона вкрала в Україні й намагається розчинити у своєму бутті".

"І потрібні максимально швидкі та енергійні дії, щоб повернути всіх цих дітей", - зазначив він.

Глава держави нагадав, що одним із пунктів української Формули миру є повернення людей із російської депортації та полону.

"Закликаю вас збільшувати нашу коаліцію - збільшувати шанси кожної української дитини на життя вдома, на життя загалом, повернутися не через роки, а якомога швидше", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня представники Канади на зустрічі радників з нацбезпеки щодо імплементації української Формули миру на Мальті запропонували створити Міжнародну коаліцію з питань повернення депортованих і викрадених Росією українських дітей.