Події

18:58 08.12.2023

Зеленський закликав до розширення Міжнародної коаліції держав з повернення депортованих українських дітей

2 хв читати
Зеленський закликав до розширення Міжнародної коаліції держав з повернення депортованих українських дітей

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в п'ятницю перед учасниками Міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих українських дітей, закликав її до розширення та реалізації ефективних дій.

Як наголосив глава держави, "насильницька депортація Росією дітей - один із найцинічніших злочинів війни та організована робота державної системи РФ". "Це чітка геноцидна політика Росії", - сказав він.

"Дітей не просто вивозять з окупованої території України. Росія свідомо намагається знищити будь-які зв'язки з Україною, з їхніми рідними та близькими. Їх вчать брехні про Україну, про війну. Їх віддають на незаконне усиновлення навіть тоді, коли вони самі кажуть, що в них є близькі та рідні тут, в Україні...", - додав Зеленський.

За його словами, "наразі необхідно звернути особливу увагу на сприйняття часу - коли бачиш, як зростають діти, як дитинство переростає в юність, як дитина стає дорослою... Іноді навіть один день, якщо його втрачено, означає надто багато і для сім'ї, і для дитини. Росія заявляє про сотні тисяч депортованих українських дітей, яких вона вкрала в Україні й намагається розчинити у своєму бутті".

"І потрібні максимально швидкі та енергійні дії, щоб повернути всіх цих дітей", - зазначив він.

Глава держави нагадав, що одним із пунктів української Формули миру є повернення людей із російської депортації та полону.

"Закликаю вас збільшувати нашу коаліцію - збільшувати шанси кожної української дитини на життя вдома, на життя загалом, повернутися не через роки, а якомога швидше", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня представники Канади на зустрічі радників з нацбезпеки щодо імплементації української Формули миру на Мальті запропонували створити Міжнародну коаліцію з питань повернення депортованих і викрадених Росією українських дітей. 

Теги: #діти #коаліція #депортація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 06.12.2023
Україна повернула ще 8 незаконно депортованих дітей

Україна повернула ще 8 незаконно депортованих дітей

20:39 05.12.2023
Коаліція F-16 працює над збільшенням кількості літаків, які буде передано Україні - Кулеба

Коаліція F-16 працює над збільшенням кількості літаків, які буде передано Україні - Кулеба

14:57 05.12.2023
РФ погодилася звільнити ще 6 українських дітей після посередництва Катару - ЗМІ

РФ погодилася звільнити ще 6 українських дітей після посередництва Катару - ЗМІ

12:26 05.12.2023
З Авдіївки вивезли всіх дітей - голова МВА

З Авдіївки вивезли всіх дітей - голова МВА

14:31 04.12.2023
У Солотвині Закарпатської області горів приватний будинок, загинули троє людей, із них двоє дітей - ДСНС

У Солотвині Закарпатської області горів приватний будинок, загинули троє людей, із них двоє дітей - ДСНС

22:16 01.12.2023
Двох малолітніх дітей разом із батьками вдалося повернути в Україну з окупації

Двох малолітніх дітей разом із батьками вдалося повернути в Україну з окупації

22:11 01.12.2023
Двох малолітніх дітей разом із батьками вдалося повернути в Україну з окупації - Save Ukraine

Двох малолітніх дітей разом із батьками вдалося повернути в Україну з окупації - Save Ukraine

18:55 01.12.2023
Зеленська: Ми хочемо, щоб усі країни світу підтримали міжнародну коаліцію з повернення депортованих до РФ українських дітей

Зеленська: Ми хочемо, щоб усі країни світу підтримали міжнародну коаліцію з повернення депортованих до РФ українських дітей

08:56 29.11.2023
Ювенальні прокурори: 511 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 511 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

16:22 22.11.2023
Остін: Партнери обговорять прогрес у розробці нової коаліції в рамках "Рамштайн" щодо наземної ППО для України

Остін: Партнери обговорять прогрес у розробці нової коаліції в рамках "Рамштайн" щодо наземної ППО для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент підписав закон про право НАЗК перевіряти майно чиновників, набуте до держслужби

Президент підписав закон про збільшення штату НАБУ до 1 тис. осіб

Президент підписав закон про посилення самостійності та незалежності САП

Відновлювальні роботи на аварійній ділянці метро між "Теремками" і "Деміївською" можуть тривати до шести місяців - мер

На Житомирщині внаслідок пожежі загинули троє дітей - ДСНС

ОСТАННЄ

Президент підписав закон про право НАЗК перевіряти майно чиновників, набуте до держслужби

Президент підписав закон про збільшення штату НАБУ до 1 тис. осіб

Президент підписав закон про посилення самостійності та незалежності САП

Через російський обстріл у Нікополі поранено жінку, пошкоджені промпідприємство, 9 приватних будинків і ЛЕП

ТЧХУ закликає не допускати неправомірного використання емблем Міжнародного руху Червоного Хреста

Мінветеранів спростовує інформацію про те, що депутати направили Шмигалю звернення про відставку міністерки Лапутіної

Відновлювальні роботи на аварійній ділянці метро між "Теремками" і "Деміївською" можуть тривати до шести місяців - мер

Триває плідна двостороння робота щодо передачі Україні літаків Gripen - Міноборони

Від "Теремків" до "Либідської" курсують 55 автобусів і 15 тролейбусів - КМДА

З Херсонської бібліотеки ім. Гончара, що постраждала від обстрілу, до Миколаєва привезли близько 26 тис. примірників видань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА