Триває плідна двостороння робота щодо передачі Україні літаків Gripen - Міноборони

Україна та Швеція обговорюють спільну роботу у сфері інновацій, досвіду, здобутого під час бойових дій, а також питання військової допомоги.

Як повідомляє Міноборони, про це йшлося під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умєрова, заступника міністра оборони Івана Гаврилюка та верховного головнокомандувача збройних сил Швеції генерала Мікаеля Бюдена.

Серед тем на порядку денному було й потенційне постачання ЗСУ літаків Gripen.

"Триває плідна двостороння робота щодо передачі нам літаків Gripen", - сказав Гаврилюк.

Заступник міністра додав, що є "певні питання, пов'язані з НАТО", однак висловив сподівання, що "спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки".

Головнокомандувач збройних сил Швеції, який очолював шведську делегацію, зазначив, що питання передання літаків Gripen Україні обговорюють і на політичному, і на військовому операційному рівні.

"Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень", - сказав генерал.