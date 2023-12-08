Події

17:11 08.12.2023

Триває плідна двостороння робота щодо передачі Україні літаків Gripen - Міноборони

1 хв читати
Триває плідна двостороння робота щодо передачі Україні літаків Gripen - Міноборони

Україна та Швеція обговорюють спільну роботу у сфері інновацій, досвіду, здобутого під час бойових дій, а також питання військової допомоги.

Як повідомляє Міноборони, про це йшлося під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умєрова, заступника міністра оборони Івана Гаврилюка та верховного головнокомандувача збройних сил Швеції генерала Мікаеля Бюдена.

Серед тем на порядку денному було й потенційне постачання ЗСУ літаків Gripen.

"Триває плідна двостороння робота щодо передачі нам літаків Gripen", - сказав Гаврилюк.

Заступник міністра додав, що є "певні питання, пов'язані з НАТО", однак висловив сподівання, що "спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки".

Головнокомандувач збройних сил Швеції, який очолював шведську делегацію, зазначив, що питання передання літаків Gripen Україні обговорюють і на політичному, і на військовому операційному рівні.

"Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень", - сказав генерал.

Теги: #україна #міноборони #літаки #швеція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:46 08.12.2023
У ЄС немає "плану Б", є сподівання, що лідери ЄС дадуть "зелене світло" початку переговорів про членство з Україною - високопоставлений дипломат

У ЄС немає "плану Б", є сподівання, що лідери ЄС дадуть "зелене світло" початку переговорів про членство з Україною - високопоставлений дипломат

09:45 08.12.2023
США сподіваються, що допомога Україні створить вигідні умови для її переговорів із Росією до кінця 2024 року, - чиновник

США сподіваються, що допомога Україні створить вигідні умови для її переговорів із Росією до кінця 2024 року, - чиновник

04:36 08.12.2023
Австралія направила Україні додаткову партію бронемашин Bushmaster

Австралія направила Україні додаткову партію бронемашин Bushmaster

04:04 08.12.2023
Унаслідок нічних ударів по Харкову є постраждалий, пошкоджено кілька житлових будинків - мер

Унаслідок нічних ударів по Харкову є постраждалий, пошкоджено кілька житлових будинків - мер

03:25 08.12.2023
Окупанти завдали щонайменше 5 ударів по Харківщині

Окупанти завдали щонайменше 5 ударів по Харківщині

02:11 08.12.2023
Україна просить у США сучасні системи ППО, винищувачі F-18 і вертольоти - ЗМІ

Україна просить у США сучасні системи ППО, винищувачі F-18 і вертольоти - ЗМІ

01:31 08.12.2023
Кемерон закликав Конгрес США схвалити фінансову підтримку України

Кемерон закликав Конгрес США схвалити фінансову підтримку України

00:31 08.12.2023
Болгарія планує передати Україні ПЗРК і ракети до них, а також навчати українських військовослужбовців - ЗМІ

Болгарія планує передати Україні ПЗРК і ракети до них, а також навчати українських військовослужбовців - ЗМІ

23:41 07.12.2023
Російські війська за минулий день обстріляли дев'ять громад Сумської області

Російські війська за минулий день обстріляли дев'ять громад Сумської області

22:59 07.12.2023
США можуть гарантувати надання військової допомоги Україні ще протягом кількох тижнів - Кірбі

США можуть гарантувати надання військової допомоги Україні ще протягом кількох тижнів - Кірбі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Житомирщині внаслідок пожежі загинули троє дітей - ДСНС

Рух між станціями метро "Теремки" - "Деміївська" вже зупинено - КМДА

Рада внесла зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Верховна Рада збільшила штат НАБУ до 1 тис. осіб

На Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено промислове підприємство

ОСТАННЄ

Від "Теремків" до "Либідської" курсують 55 автобусів і 15 тролейбусів - КМДА

З Херсонської бібліотеки ім. Гончара, що постраждала від обстрілу, до Миколаєва привезли близько 26 тис. примірників видань

Американську базу ПРО в Польщі буде введено в дію 15 грудня - Пентагон

На Житомирщині внаслідок пожежі загинули троє дітей - ДСНС

Ідентифіковано всіх членів сім'ї, вбитої російською ракетою в Новогродівці Донецької області

У Києві знайшли і повернули в роботу вкрадений на одній із котелень "Київтеплоенерго" генератор

Зеленський у розмові з прем'єркою Естонії наголосив на важливості зміцнення української ППО

У кожній школі України буде поліцейський для гарантування безпеки та публічного порядку - очільник МВС

Від станції Київського метро "Теремки" до "Либідської" курсуватиме наземний транспорт

Рада посилила самостійність та незалежність САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА