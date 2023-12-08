Події

11:03 08.12.2023

Шмигаль після ракетного обстрілу: Росія обов'язково заплатить за страждання і горе українців

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Шмигаль після ракетного обстрілу: Росія обов'язково заплатить за страждання і горе українців

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив упевненість, що РФ заплатить за страждання і горе українців, коментуючи ранковий ракетний обстріл.

"Росія продовжує ракетний терор проти мирного населення. Сьогодні вранці ворог випустив по українських містах 19 ракет. Вдячні нашим силам ППО, які збили більшість цілей", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр розповів, що водночас унаслідок атаки в Павлоградському районі Дніпропетровської області постраждали четверо людей, одна людина загинула, у Кирилівській громаді Куп'янського району Харківської області один загиблий і один постраждалий, а в Харкові внаслідок атаки на цивільну інфраструктуру двоє людей дістали поранень.

"Мої співчуття рідним і близьким. Росія обов'язково заплатить за страждання і горе українців", - написав він.

 

Теги: #обстріли #шмигаль

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