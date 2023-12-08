Через російські обстріли за добу в Херсонській області шестеро людей дістали поранення

За минулу добу окупанти здійснили 54 обстріли Херсонської області, внаслідок чого 6 осіб дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"За минулу добу противник здійснив 54 обстріли, випустивши 407 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, БПЛА та авіації, з них - 2 ракетних. По місту Херсон ворог випустив 17 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 6 осіб отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.