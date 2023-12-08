ЗС України зберігають позиції на лівобережжі Херсонської області та продовжують наступ поблизу Кринків

ЗСУ 6 грудня продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області, але не домоглися якихось підтверджених успіхів, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські сили продовжують наступ поблизу Кринків (30 км на північний схід від Херсона і за 2 км від річки Дніпро) і зберігають позиції на околицях лісових масивів на південь від Кринків.

Також, пише у своєму огляді ISW, невстановлена кількість українських диверсійно-розвідувальних груп висадилася на Кінбурнській косі на південний захід від Херсона.

Крім того, повідомляється, що 7 грудня російські сили знизили активність авіації над Чорним морем після того, як 5 грудня українські військові збили бомбардувальник Су-24М поблизу острова Зміїний.

Аналітики ISW також дійшли висновку, що "російські війська можуть зазнавати втрат по всьому фронту в Україні зі швидкістю, близькою до швидкості, з якою РФ зараз генерує нові сили".

"Високі втрати, найімовірніше, не дадуть змоги російським силам повністю поповнити й відтворити наявні підрозділи в Україні та сформувати нові оперативні й стратегічні резерви, якщо зусилля РФ із формування сил триватимуть поточними темпами... Однак Росія, схоже, здатна й надалі поглинати такі втрати і компенсувати їх новими рекрутами, допоки президент Володимир Путін бажає та здатен компенсувати внутрішні наслідки", - констатує ISW.