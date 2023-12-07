Російські війська за минулий день обстріляли дев'ять громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли дев'ять громад Сумської області, зафіксовано понад 60 вибухів, повідомляють у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 четверга.

"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілу зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотинська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середина-Будська громади", - зазначено в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.

Зокрема, окупанти обстріляли з мінометів громади: Краснопільську (11 вибухів), Есманську (9 вибухів), Хотинську (4 вибухи), Великописарівську (6 вибухів) і Середино-Будську (2 міни).

З артилерії ворог ударив по Шалигинській (4 вибухи) і Миколаївській громадах (3 вибухи).

Крім того, у Білопільській громаді було зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів), а також обстріл за допомогою FPV-дрона (5 вибухів). На територію Юнаківської громади росіяни скинули 7 мін, а також було скидання осколкового боєприпасу з БпЛА (1 вибух).