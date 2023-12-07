НАЗК запустило відкриту базу даних іноземних компонентів у російській та іранській зброї

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запускає першу у світі відкриту базу даних іноземних компонентів, використовуваних РФ та Іраном у безпілотних літальних апаратах, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та інших видах озброєння і військової техніки, повідомляється на сайті НАЗК у четвер.

Наразі база даних, розміщена на порталі "Війна і санкції", містить інформацію про іноземні компоненти, знайдені в російському та іранському озброєнні, що використовується під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну з 24 лютого 2022 року". Розділ "Іноземні компоненти зброї" буде регулярно оновлюватися і вдосконалюватися, планується додати можливість підписки на оновлення переліку.

"Тисячі електронних компонентів, які мали би покращувати життя та служити розвитку, Росія та Іран перетворюють на зброю для вбивств. Розкриття їхнього шляху від виробника до рук убивць – масштабне завдання для будь-якого державного органу. Але це під силу тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів і багатьох інших, хто прагне справедливості та миру. Тепер, коли ці дані стали публічними, кожен може зробити свій внесок у глобальну світову безпеку", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Для кожного компонента доступна інформація щодо виду озброєння, де він використовується, його виробника і технічних характеристик. Очікується, що журналісти та посадовці зможуть зібрати достатню доказову базу та дослідити ланцюги постачання, притягнути співучасників війни до відповідальності.

Список доступний за посиланням: https://sanctions.nazk.gov.ua/military-components/

У НАЗК нагадують, що їхня роль у санкційній політиці визначена в дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою із санкцій проти РФ. НАЗК ідентифікує компанії, які постачають електронні компоненти до РФ, посилюючи військовий потенціал держави-терориста.