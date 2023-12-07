Укладено нову угоду про співпрацю у рамках проєкту рекрутингу у ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова та генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю у рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони.

Як повідомляє Міноборони, це вже третя компанія, з якою укладено відповідну угоду.

"Дуже приємно, що дедалі більше компаній залучається до нашого спільного проєкту рекрутингу. Збройні сили України нині потребують фахівців у різних сферах. І є багато людей, які хочуть долучитися до війська за зрозумілим алгоритмом саме туди, де їхній цивільний досвід буде найзатребуванішим. Саме тому ми й надалі розвиватимемо співпрацю із тими компаніями на ринку рекрутингу, які надають безкоштовні послуги", – наголосила Калмикова.

Robota.ua вже запустила окремий спецпроєкт, з інформацією про рекрутинг та вакансії у ЗСУ. На сайті https://defence.robota.ua/ можна самостійно вибрати підрозділ та посаду, відгукнувшись на вакансію, що відповідає професійному досвіду рекрута.

"Для нас дуже велика честь приєднатися до цього проєкту. Наразі дуже важливо допомагати створювати в силах оборони України сучасну систему рекрутингу та бути частиною цього процесу", - наголосив генеральний директор robota.ua Решетняк.